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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.25 тыс.

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 ноября, выросло на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 239 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 232 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 231.25 тыс., достигнув минимального уровня с 31 марта 1973 года.

В отчёте отмечается продолжающееся "существенное влияние" последствий недавних ураганов на процедуру сбора информации на Виргинских островах, пострадавших от отключений электроэнергии и разрушений инфраструктуры. В отчёте также говорится, что ситуация по сбору данных в Пуэрто-Рико улучшилась, и теперь в регионе обрабатываются отложенные обращения.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 октября, увеличилось на 17 тыс. и составило 1901 тыс. против 1884 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. до 1895.25 тыс. (минимум с 12 января 1974 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 октября, уменьшилось на 4.8 тыс. и составило 1.63 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.78 млн человек.

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