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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2017 г.Госдума приняла законопроекты о специальных бан...
сегодня 10:16

Госдума приняла законопроекты о специальных банковских счетах

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об открытии специальных социальных банковских счетов. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

С докладом по трем законопроектам выступил депутат Государственной Думы Андрей Исаев.

Специальный социальный банковский счет может быть открыт только банком и только физическому лицу. На него могут быть зачислены денежные средства, указанные в перечне видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание исполнительного производства. В перечень входят алименты, командировочные, пенсии по случаю потери кормильца, пособия на детей, пособия по временной нетрудоспособности и другие социальные выплаты.

Не допускается зачисление иных денежных средств на специальный социальный банковский счет. Согласно законопроекту, к специальному социальному банковскому счету может быть открыт субсчет. На него могут быть зачислены денежные средства, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также компенсационные выплаты из бюджетов разных уровней гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

В действующем законодательстве есть механизм, позволяющий идентифицировать денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание. Однако судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства обязывает должника предоставить документы, подтверждающие наличие имущества и доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

"Правоприменительная практика показывает, что действующий механизм недостаточен. С одной стороны, должники не проявляют необходимой дисциплинированности, с другой стороны, судебные приставы-исполнители не имеют возможности установить, относятся ли денежные средства, находящиеся на счете должника, к видам доходов, на которые не может быть обращено взыскание", - отметил депутат Государственной Думы Андрей Исаев.

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