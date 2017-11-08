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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.2 млн барр.

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 ноября, вырос на 2.2 млн барр. и составил 457.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 3.3 млн барр., составив 209.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.25 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.4 млн барр., составив 125.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.85 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.7 млн барр. и составили 669.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.8 млн барр. и составили 64.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.56 млн барр., запасы бензина выросли на 0.52 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.13 млн барр.

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