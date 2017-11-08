Госдума сохранила действующий тариф страховых взносов до 2020 года

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Госдума приняла закон о сохранении действующего тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30% до 2020 года включительно. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Закон сохраняет действие установленных на 2017-2019 годы тарифов в совокупном размере 30%. Из них тариф в Фонд социального страхования (ФСС) РФ составит 2.9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5.1%, Пенсионный фонд РФ — 22% в пределах установленной базы и 10% сверх этой величины.

"Максимально возможная база для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование в 2017 году составляет 876 тысяч рублей", - говорится в сообщении агентства.