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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2017 г.Госдума сохранила действующий тариф страховых в...
вчера 11:45

Госдума сохранила действующий тариф страховых взносов до 2020 года

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Госдума приняла закон о сохранении действующего тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30% до 2020 года включительно. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Закон сохраняет действие установленных на 2017-2019 годы тарифов в совокупном размере 30%. Из них тариф в Фонд социального страхования (ФСС) РФ составит 2.9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5.1%, Пенсионный фонд РФ — 22% в пределах установленной базы и 10% сверх этой величины.

"Максимально возможная база для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование в 2017 году составляет 876 тысяч рублей", - говорится в сообщении агентства.

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