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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 ноября 2017 г.Акционеры "ВТБ24" одобрили присоединение банка ...
вчера 10:30

Акционеры "ВТБ24" одобрили присоединение банка к "ВТБ"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Акционеры "ВТБ24" на внеочередном собрании 3 ноября одобрили присоединение банка к "ВТБ". Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Осуществить реорганизацию банка "ВТБ24" (публичное акционерное общество) в форме его присоединения к банку "ВТБ" (публичное акционерное общество)", - отмечается в принятом банком решении.

По словам главы "ВТБ24" Михаила Задорнова, юридическое объединение банков произойдет 9 января 2018 года. Процесс перевода клиентов и продуктов на общую платформу может занять полтора-два года после юридического объединения.

"Как заявляли в ВТБ, присоединение ВТБ 24 позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и IT-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы ВТБ", - говорится в сообщении агентства.

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