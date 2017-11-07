Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за сентябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

23:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

23:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

23:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике.