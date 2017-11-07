Правительство выделит Алтайскому краю 4.2 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство в 2018 году выделит Алтайскому краю 4.2 миллиарда рублей из федерального бюджета на сбалансированность регионального бюджета. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Александра Карлина.

"Что принятое решение предусматривает для Алтайского края? Дополнительное выделение 4,2 миллиарда рублей на сбалансированность регионального бюджета. Это очень существенная дополнительная поддержка федерального центра Алтайскому краю для решения задач ускоренного социально-экономического развития нашего региона", — сказал Карлин. По его словам, долговая нагрузка на региональный бюджет у Алтайского края одна из самых минимальных в стране. Средства, которые выделены в 2018 году, в шесть с лишним раз больше, чем регион получил в бюджете 2017 года.

"Куда мы с депутатами направим эти средства? На то, чтобы мы в полном объеме выполнили обязательства по обеспечению роста темпов заработной платы бюджетников. Мы окажем более существенную поддержку нашим муниципальным бюджетам. Мы рассмотрим вопрос о выделении дополнительных ресурсов на краевую адресную инвестиционную программу, на государственные инвестиции в социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот почему это очень значимое для нас решение", — особо подчеркнул Карлин.