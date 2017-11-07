Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

06:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за октябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

12:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

20:55 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

22:30 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;

23:00 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;

23:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.