Курс доллара 58.4296   Курс евро 68.0822  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 ноября

Москва, 7 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

06:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за октябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

12:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

20:55 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

22:30 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;

23:00 мск: Торговый баланс Китая за октябрь;

23:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за октябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

сегодня
11:06
Иракский Курдистан получил $1 млрд аванса "Роснефти" для погашения долгов - парламентарий
сегодня
10:46
AliExpress намерена сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней
сегодня
10:05
Объём промышленного производства в Германии в сентябре сократился на 1.6%
сегодня
10:02
ИНДЕКС ММВБ ПОДСКОЧИЛ НА 0,96% - ДО 2101,04 ПУНКТА, РТС – НА 0,98%, ДО 1120,29 ПУНКТА НА РОСТЕ ЦЕНЫ НЕФТИ - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 ноября
сегодня
08:00
Россияне стали больше интересоваться курсом доллара к рублю - опрос
сегодня
01:40
Еврозона вышла из финансово-экономического кризиса, заявляет ЕК
вчера
22:47
МНЕНИЕ: Рост цен на нефть связан с желанием Эр-Рияда продлить договор о сокращении добычи
вчера
21:36
РФ и Италия договорились о поставках самолетов SSJ100 европейским заказчикам
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»