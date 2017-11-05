Курс доллара 58.4296   Курс евро 68.0822  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за ноябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

20:10 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

Другие новости

вчера
19:18
Подорожание нефти вызвано глобальной тенденцией, эффект саудитов краткосрочен – эксперт
вчера
16:14
Глава минторга США заявил об абсолютной законности отношений своей компании с "Сибуром"
вчера
15:10
РАСХОДЫ СИБУРА ПО КОНТРАКТАМ С NAVIGATOR В I ПОЛУГОДИИ 2017 Г СОСТАВИЛИ 2,8% ОТ РАСХОДОВ КОМПАНИИ НА ЛОГИСТИКУ - СИБУР
вчера
14:38
Суд в Киеве отказал во взыскании с "Укрзализныци" $55,7 млн в пользу "дочки" Сбербанка
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 ноября
вчера
06:39
Глава ЦБ Китая предупредил о высоких системных рисках в финансовом секторе страны
05.11.2017
23:31
В новом офшорном досье описывается законная коммерческая деятельность – сенатор Косачев
05.11.2017
15:51
ОБЗОР: Задержание бывших госдеятелей Саудовской Аравии не повлияет на финрынки – эксперты
05.11.2017
05:29
Трамп заявил, что рассчитывает на улучшение торговых отношений с Китаем
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»