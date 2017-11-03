Курс доллара 58.0869   Курс евро 67.6770  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2017 г.Медведев: международные картели наносят ущерб э...
сегодня 12:06

Медведев: международные картели наносят ущерб экономике в странах СНГ

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам Дмитрия Медведева, страны СНГ видят угрозу своим экономикам и промышленности в деятельности международных картелей. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Медведев также отметил, что принятое советом заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям будет доведено до всех заинтересованных лиц, прежде чего, Организации Объединенных Наций и Комиссии по международной торговле и других институтов.

"Мы видим в деятельности международных картелей угрозу нашим экономикам, вернее сказать тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ. Если взять, например, такие направления, как фармацевтическая промышленность, производство отдельных продуктов питания, некоторые другие товары, включая, например, некоторые автокомпоненты. Подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку", — сказал Медведев.

Другие новости

сегодня
13:12
Samsung в III квартале вновь стала лидером по мировым поставкам смартфонов - IDC
сегодня
12:39
Эксперты предложили ввести разделение криптовалют по типу регулирования в РФ на два вида
сегодня
12:28
Работа мессенджера WhatsApp частично восстановлена после масштабного сбоя
сегодня
12:19
Премьер Казахстана не считает дискриминацией Киргизии принимаемые Астаной меры на границе
сегодня
12:06
Медведев: международные картели наносят ущерб экономике в странах СНГ
сегодня
11:55
Представители РФ и Китая обсудили высокоскоростную железную дорогу Харбин-Владивосток
сегодня
11:33
Медведев: Международные картели наносят ущерб производствам в странах СНГ
сегодня
10:53
iPhone X уже к 10 утра были раскуплены во многих салонах "Евросети" в Москве
сегодня
10:05
Рынок акций РФ открылся ростом на 0,3-0,5% по индексам
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»