Медведев: международные картели наносят ущерб экономике в странах СНГ

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам Дмитрия Медведева, страны СНГ видят угрозу своим экономикам и промышленности в деятельности международных картелей. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

Медведев также отметил, что принятое советом заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям будет доведено до всех заинтересованных лиц, прежде чего, Организации Объединенных Наций и Комиссии по международной торговле и других институтов.

"Мы видим в деятельности международных картелей угрозу нашим экономикам, вернее сказать тем видам производств, тем предприятиям, которые действуют на территории стран-участниц СНГ. Если взять, например, такие направления, как фармацевтическая промышленность, производство отдельных продуктов питания, некоторые другие товары, включая, например, некоторые автокомпоненты. Подобные монополистические объединения диктуют свои условия всему мировому рынку", — сказал Медведев.