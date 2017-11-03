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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;

15:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за октябрь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

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