Курс доллара 58.0869   Курс евро 67.6770  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 ноября

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за сентябрь;

15:30 мск: Торговый баланс США за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за октябрь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

Другие новости

вчера
22:17
Сербия продала свою старейшую фармкомпанию фирме из Люксембурга
вчера
21:22
Перераспределять обязанности между Минтрансом РФ и Росавиацией не планируется - Минтранс
вчера
20:17
Трамп надеется, что налоговая реформа поможет конкурентоспособности экономики США
вчера
19:15
Экс-акционеры ЮКОСа заявили, что РФ нужно возместить лишь 90 евро издержек – адвокат
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 ноября
вчера
18:05
ОБЗОР – Рынок акций РФ снижается под воздействием внешнего негатива
вчера
17:42
Ирак выступает за продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 года - министр нефти
вчера
17:13
Суд в Москве отказал Украине в прекращении дела о выплате ею $144 млн "Татнефти"
вчера
17:02
ОБЗОР: Ритейлеры сообщили об итогах предзаказов на iPhone X в РФ и самой популярной модели
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»