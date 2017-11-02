Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 7.25 тыс.

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 октября, сократилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 229 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 235 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 234 тыс., пересмотрено с 233 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 232.5 тыс., достигнув минимального уровня с 7 апреля 1973 года.

В отчёте отмечается продолжающееся "существенное влияние" последствий недавних ураганов на показатели прошедшей недели на Виргинских островах, пострадавших от отключений электроэнергии и разрушений инфраструктуры. В отчёте также говорится, что ситуация по сбору данных в Пуэрто-Рико улучшилась.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 21 октября, уменьшилось на 15 тыс. и составило 1884 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1899 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1893 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 9.25 тыс. до 1895.75 тыс. (минимум с 12 января 1974 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 октября, увеличилось на 35.3 тыс. и составило 1.63 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.78 млн человек.