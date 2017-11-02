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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 ноября 2017 г.Глава ЦБ рассказала о возможности приватизации ...
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Глава ЦБ рассказала о возможности приватизации "Сбербанка" и "ВТБ"
Эмитенты:   ВТБ  |  Сбербанк

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По мнению Эльвиры Набиуллиной, обсуждение приватизации "Сбербанка" и "ВТБ" возможно после восстановления банковского рынка РФ и доверия людей к частным банкам. Об этом сообщает агентство Прайм со ссылкой на интервью главы ЦБ изданию Handelsblatt.

"В конце сентября РФ подтвердила планы по приватизации крупных компаний и банков в 2018-2020 годах. В документе были перечислены те же активы, которые предусматривал план приватизации на 2017-2019 годы, утвержденный в феврале", - говорится в сообщении агентства.

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