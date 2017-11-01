ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 235 тыс.

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло на 235 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 202 тыс.

В сентябре число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 110 тыс., пересмотрено со 135 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре выросло на 79 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 66 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 90 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 ноября.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 311 тыс. после сокращения на 33 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился и составил 4.2%.