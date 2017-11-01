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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2017 г."Газпром" примет участие в проекте строительств...
сегодня 11:23

"Газпром" примет участие в проекте строительства трубопровода из Ирана в Индию
Эмитенты:   Газпром

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Газпром" примет участие в проекте строительства газопровода из Ирана в Индию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министра энергетики РФ Александра Новака.

"Это меморандум между нашими министерствами, мы договариваемся об оказании содействия в реализации проекта по поставками газа из Ирана в Индию. Это большой крупный проект, участвует в нем "Газпром", будут разрабатываться месторождения на территории Ирана с участием "Газпрома", будет строиться соответствующая инфраструктура для поставок газа в Индию", - сказал Новак.

В проекте принимает участие индийская и пакистанская компании. Перечень месторождений будет проработан в проектной документации. строительство может начаться в следующем году, а подготовка проектной документации - уже в этом.

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