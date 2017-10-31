Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 ноября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за III квартал;
00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за III квартал;
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;
06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за октябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
23:15 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за октябрь.