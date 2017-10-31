Conference Board: индекс потребительского доверия в США в октябре уверенно вырос

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 125.9 пункта против 120.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 121.1 в сравнении с первоначально объявленным сентябрьским значением 119.8.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре повысился до 151.1 против 146.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 109.1 против 103.0 в сентябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.