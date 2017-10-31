Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 5.9% в годовом выражении

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 5.8%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 5.3% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.