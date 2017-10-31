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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2017 г."Бинбанк" опроверг информацию в СМИ о величине ...
вчера 10:58

"Бинбанк" опроверг информацию в СМИ о величине кредитов на бизнес-проекты собственника

Эмитенты:   Аккобанк  |  Бинбанк  |  Тверьуниверсалбанк

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Бинбанк" опроверг появившуюся в СМИ информацию о величине кредитов на связанные бизнес-проекты собственника банка в размере 736 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что размер кредитов банка составляет более 700 млрд рублей.

"На появившуюся в СМИ информацию, взятую из письма, направленного ЦБ РФ в Госдуму, о величине кредитов "Бинбанка" на связанные бизнес-проекты собственника банка в размере порядка 736 млрд рублей, представители акционеров банка "Бинбанка" сообщают о полном несоответствии приведенных данных. "Бинбанк" всегда соблюдал норматив максимального размера риска на связанные с банком стороны. Алгоритм расчета заявленной цифры непонятен и не укладывается в стандарты расчетов данного норматива", - заявили представители акционеров банка.

Банк считает, что в заявленной цифре в расчет брался межбанковский кредит на "Рост банк" в размере 722.9 млрд рублей.

"Данный показатель никак не связан с кредитным портфелем на бизнес-проекты собственника банка. В активах Рост банка аккумулированы кредиты всех ранее санированных банков, входящих в группу Рост банка ("Рост банк", "Кедр", "Аккобанк", "СКА-Банк", "Тверьуниверсалбанк", "Уралприватбанк"), "Москомприватбанка" и "МДМ банка", - отметили в банке.

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