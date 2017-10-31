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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2017 г.Банк России обсуждает с Китаем продление соглаш...
вчера 10:20

Банк России обсуждает с Китаем продление соглашения о валютном свопе
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЦБ России и Китая прорабатывают пролонгацию на три года соглашения о валютном свопе. Об этом РИА "Новости" сообщил вице-премьер РФ Сергей Приходько.

"В настоящее время финансовые регуляторы двух стран прорабатывают вопрос пролонгации двустороннего соглашения о валютном свопе от 13 октября 2014 года на последующие три года", — сказал Приходько.

Он также отметил, что для расширения использования китайской валюты в Китае разработана система трансграничных платежей в юанях China International Payments System (CIPS). К CIPS уже подключился ряд российских банков.

По словам Приходько, актуальным вопросом двустороннего финансового сотрудничества является взаимодействие платежных систем НСПК и UnionPay, заключивших договоры, которые обеспечивают обработку внутрироссийских операций с использованием карт UnionPay в НСПК и оказание расчетных услуг по указанным операциям.

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