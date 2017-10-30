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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 октября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, предварительно;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за сентябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

03:30 мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за октябрь;

04:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за октябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за сентябрь;

09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за октябрь, предварительно;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за сентябрь;

15:30 мск: ВВП Канады за август;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за III квартал;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за октябрь;

22:30 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.

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