Россия и Украина обсуждают через посредников внесудебное урегулирование долга

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минфин РФ обсуждает внесудебные варианты решения вопроса с суверенным долгом Украины перед Россией через посредников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.

"С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты", - сказал он.

Как ранее сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, Украина пока не выходила на контакт с российским Минфином с просьбой урегулировать ситуацию с долгом. По его словам, посредником в решении вопроса выступает Германия.

Агентство напоминает, что в январе 2018 года в Лондоне состоится заседание суда по апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона, который вынес решение в пользу России и обязал Украину выплатить полную сумму задолженности с процентами, а также компенсировать российской стороне судебные издержки.