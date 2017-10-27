Банк России понизил ключевую ставку до 8.25%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 27 октября 2017 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 8.25% годовых с 8.50%. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.

Динамика инфляции. Годовая инфляция остается вблизи 4%. По оценкам на 23 октября 2017 года, она составила 2,7%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. В сентябре снижение годовых темпов роста цен на продовольствие было более существенным, чем ожидалось, из-за повышенных объемов предложения сельскохозяйственной продукции. Дополнительное предложение было связано с ростом урожайности и дефицитом складских мощностей для ее длительного хранения. Замедление инфляции было связано также с влиянием курсовой динамики.

Инфляция составит около 3% в конце 2017 года и в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%.

Инфляционные ожидания остаются повышенными. Снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым и неравномерным.

Денежно-кредитные условия создают предпосылки для формирования инфляции вблизи 4%, не ограничивая экономический рост. Номинальные ставки по банковским операциям продолжают снижаться под влиянием динамики ключевой ставки и ожиданий ее снижения. В реальном выражении ставки остаются в положительной области. Неценовые условия кредитования постепенно смягчаются для наиболее надежных заемщиков, но остаются сдерживающими.

Текущие условия способствуют сохранению стимулов к сбережениям и обеспечивают сбалансированный рост потребления. Постепенное смягчение денежно-кредитной политики наряду с низкой склонностью к риску у банков и заемщиков формирует условия, поддерживающие плавный переход от сберегательной модели к увеличению потребления.

Экономическая активность. По оценкам Банка России, рост ВВП в III квартале продолжился и соответствовал прогнозу. Увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, наблюдается положительная динамика в машиностроении, грузоперевозках, производстве потребительских товаров длительного пользования. Восстановление потребления приобретает устойчивость. Потребительский спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, чему способствовало замедление инфляции. Безработица находится на уровне, не оказывающем влияния на инфляцию.

Оценка Банком России траектории экономического развития до конца 2017 года и на среднесрочную перспективу не изменилась.

Инфляционные риски. Ряд факторов несет риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели. На краткосрочном горизонте таким фактором является изменение продовольственных цен под влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции. В ближайшие месяцы темп прироста продовольственных цен будет во многом зависеть от качества и сохранности урожая. Среднесрочные риски связаны с динамикой цен на мировых сырьевых и товарных рынках в случае их существенного отклонения вверх или вниз от предпосылок прогноза. Реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние внешнеэкономической конъюнктуры на инфляцию и внутренние экономические условия в целом.

Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Основные источники рисков превышения инфляцией цели на среднесрочном горизонте не изменились. Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению. В-третьих, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне и подвержены колебаниям под влиянием изменения цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамики.

С учетом баланса рисков для инфляции Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2017 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.