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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2017 г. Квартальная прибыль Microsoft выросла и оказал...
сегодня 12:00

Квартальная прибыль Microsoft выросла и оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг вечером после закрытия регулярных торгов на NYSE производитель программного обеспечения Micrisoft сообщил о росте чистой прибыли по итогам I финансового квартала до 6.58 млрд долл или 0.84 долл на акцию по сравнению с 5.67 млрд долл или 0.72 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 12% до 24.54 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Microsoft на уровне 0.72 долл на акцию и доходы в размере 23.56 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на постмаркете акции Microsoft подорожали на 4.2%.

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