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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2017 г.Квартальная прибыль Intel увеличилась на 34%
сегодня 11:40

Квартальная прибыль Intel увеличилась на 34%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель компьютеров Intel сообщил о росте прибыли по итогам за III квартал текущего года до 4.52 млрд долл против 3.38 млрд долл годом ранее.

Выручка увеличилась на 2% до 16.1 млрд долл.

Компания повысила прогноз по скорректированной прибыли на 2017 год до 3.25 долл на акцию и доход в размере 62 млрд долл. Ранее ожидалось 3 долл за акцию при доходе 61.3 млрд долл. США.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции Intel подорожали на 1.4%.

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