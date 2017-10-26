Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 октября

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за сентябрь;

15:30 мск: ВВП США за III квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за октябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за октябрь, финал.