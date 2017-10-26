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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2017 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:07

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в сентябре достиг минимального уровня с января 2015 года

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в сентябре не изменился по сравнению с пересмотренным в сторону понижения значением августа и составил 106.0 пунктов.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём прошлого года индекс снизился на 3.5%, достигнув минимального уровня с января 2015 года.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в сентябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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