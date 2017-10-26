ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, но продлил программу выкупа активов в сокращенном варианте

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

Объём программы покупки активов (QE) уменьшен до 30 млрд евро с 60 млрд евро в месяц, начиная с января 2018 года. Период реализации программы выкупа активов продлён с конца декабря 2017 года до сентября 2018 года.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги начнётся в 15:30 мск.