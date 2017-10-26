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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 октября

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые запасы в СШA за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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