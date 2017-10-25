Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.9 млн барр.

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 октября, вырос на 0.9 млн барр. и составил 457.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.425 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 5.5 млн барр., составив 216.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 5.2 млн барр., составив 129.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.3 млн барр. и составили 671.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.3 млн барр. и составили 63.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.519 млн барр., запасы бензина сократились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов снизились почти на 5.0 млн барр.