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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2017 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренный рост запасов

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 20 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.425 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.3 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.519 млн барр., запасы бензина сократились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов снизились почти на 5.0 млн барр.

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