Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 18.9% (расширенное сообщение)

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре выросли на 18.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 667 тыс. домов в годовом исчислении.

В августе продажи новых домов составили 561 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 560 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 555 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2016 года продажи новых домов увеличились на 17.0%.

В целом, в прошлом месяце было продано 52 тыс. новых домов против 45 тыс. в августе и 50 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 319.7 тыс. долл против 303.8 тыс. в августе и 323.6 тыс. в июле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 385.2 тыс. долл против 364.3 тыс. в августе и 374.7 тыс. в июле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 279 тыс. единиц против 279 тыс. в августе и 274 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.0 месяцев против 6.0 в августе и 5.6 в июле.