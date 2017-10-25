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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2017 г.Sprint Nextel сообщил о квартальных убытках
сегодня 16:22

Sprint Nextel сообщил о квартальных убытках

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания Sprint Nextel сообщила о чистом убытке по итогам II финансового квартала в размере 48 млн долл или 0.01 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 142 млн долл или 0.04 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доход компании снизился до 7.93 млрд долл против 8.25 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали убытки Sprint Nextel на уровне 0.02 долл на акцию и доходы в размере 8.07 млрд долл.

В ходе предторговой сессии на бирже Nasdaq акции Sprint Nextel выросли на 2%, но вскоре после этого стали отрицательными.

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