Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.0%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем против прогноза о повышении на 0.5%. В августе показатель увеличился на 0.5% (пересмотрено с +0.2%).