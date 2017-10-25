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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2017 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.0%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем против прогноза о повышении на 0.5%. В августе показатель увеличился на 0.5% (пересмотрено с +0.2%).

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