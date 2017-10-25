Прибыль и выручка Visa выросли

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор платежной системы Visa по итогам IV финансового квартала сообщил о росте прибыли до 2.14 млрд долл или 0.9 долл на акцию по сравнению с 1.93 млрд долл или 0.79 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла до 4.86 млрд долл с 4.26 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Visa на уровне 0.85 долл на акцию и доходы в размере 4.63 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Visa выросли на 1.1%.