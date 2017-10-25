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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2017 г.Прибыль Coca-Cola выросла
сегодня 14:55

Прибыль Coca-Cola выросла

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о росте прибыли по итогам III квартала до 1.45 млрд долл или до 0.33 долл на акцию против 1.05 млрд долл или 0.24 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила 0.5 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola сократились до 9.08 млрд долл по сравнению с 10.63 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 0.49 долл на акцию и доходы 8.73 млрд долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 0.5%.

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