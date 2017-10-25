Прибыль Dr Pepper Snapple сократилась

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group Inc по итогам III квартала сообщил о снижении чистой прибыли до 203 млн долл или 1.11 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 241 млн долл или 3.09 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли до 1.74 млрд долл по сравнению с 1.68 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.16 долл на акцию и доходы в размере 1.8 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Dr Pepper Snapple Group Inc подешевели на 3%.