Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

09:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за сентябрь;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:30 мск: ВВП Великобритании за III квартал, предварительно;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за август;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.