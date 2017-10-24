Квартальная прибыль Caterpillar выросла

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar во вторник сообщил о росте чистой прибыли по итогам за III квартал 2017 года до 1.06 млрд долл или до 1.77 долл на акцию против 283.0 млн долл или 0.48 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.95 долл на акцию по сравнению с 1.95 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли на 25% до 11.41 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 1.27 долл на акцию и доходы в размере 10.65 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 7%.