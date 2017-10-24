Квартальная прибыль United Technologies сократилась, а выручка выросла

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленный конгломерат United Technologies сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала до 1.33 млрд долл или до 1.67 долл на акцию против 1.48 млрд долл или 1.78 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на одну акцию составила 1.73 долл, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка компании выросла до 15.06 млрд долл с 14.35 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали доходы United Technologies в размере 14.98 млрд долл и прибыль на акцию в размере 1.69 долл на акцию.

Компания повысила свой годовой прогноз по скорректированной прибыли на акцию до диапазона 6.58-6.63 долл. Также прогноз выручки составил 59-59.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции United Technologies подорожали на 0.7%.