Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за октябрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь.