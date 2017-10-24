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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь.

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