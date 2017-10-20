Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре выросли на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.39 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.30 млн штук в годовом исчислении против 5.35 млн месяцем ранее.

По сравнению с сентябрём 2016 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 245.1 тыс. долл, повысившись на 4.2% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября выросли на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.9 млн доступных покупателям домов, но снизились на 6.4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.5 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре составил 34 дня в сравнении 30 в августе и 39 годом ранее. При этом 48% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.