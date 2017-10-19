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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2017 г.Телекоммуникационная компания Verizon сообщила ...
вчера 16:30

Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте выручки

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о чистой прибыли по результатам за III квартал 2017 года в размере 3.62 млрд долл или 0.89 долл на акцию, что совпало с прибылью за аналогичный период годом ранее.

За исключением единоразовых статей баланса, скорректированная прибыль компании составила 0.98 долл на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков.

Выручка Verizon выросла на 2.5% до 31.72 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 31.45 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.3%.

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