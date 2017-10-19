Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 9.5 тыс.

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 октября, сократилось на 22 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 222 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 31 марта 1973 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 240 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 244 тыс., пересмотрено с 243 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.5 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели и составила 248.25 тыс.

В отчёте отмечается "существенное влияние" ураганов Ирма и Мария на показатели прошедшей недели в Пурто-Рико и на Виргинских островах, пострадавших от отключений электроэнергии и разрушений инфраструктуры.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 7 октября, уменьшилось на 16 тыс. и составило 1888 тыс. (минимум с 29 декабря 1973 года) против 1904 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1889 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 22.75 тыс. до 1906.0 тыс. (минимум с 12 января 1974 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 сентября, сократилось на 40.4 тыс. и составило 1.61 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.75 млн человек.