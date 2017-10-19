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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2017 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в сентябре...
сегодня 10:25

Профицит торгового баланса Швейцарии в сентябре сузился до 2.92 млрд швейцарских франков

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в сентябре сузился до 2.92 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 4.33 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

В августе профицит торгового баланса составил 2.2 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.17 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.47 млрд швейцарских франков.

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