Профицит торгового баланса Швейцарии в сентябре сузился до 2.92 млрд швейцарских франков

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в сентябре сузился до 2.92 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 4.33 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

В августе профицит торгового баланса составил 2.2 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.17 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.47 млрд швейцарских франков.