Курс доллара 57.2721   Курс евро 67.3577  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за август;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
22:45
Премьер Греции заявляет, что МВФ больше не требует от страны дополнительных мер экономии
вчера
21:30
Минфин и Минтранс РФ определили перечень услуг аэропортов, не облагаемых НДС - Минфин
вчера
19:50
En+ увеличит долю в "Русале" с 48,13% до 56,88% - En+
вчера
18:53
РОСНЕФТЬ И ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН НАЧНУТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ГРР НА 5 БЛОКАХ С 2018 ГОДА, МОГУТ НАЧАТЬ ДОБЫЧУ В 2021 Г - КОМПАНИЯ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 октября
вчера
18:28
Минкомсвязь предложила наложить на "Почту России" новые соцобязательства
вчера
18:10
Песков: вопрос долга хорватского Agrokor обсуждался на встрече президентов
вчера
17:44
МИНТРУД ОПРЕДЕЛИТ КВОТЫ ДЛЯ РАБОЧИХ ИЗ КНДР К 15 НОЯБРЯ - ТОПИЛИН
вчера
17:39
ПЕСКОВ: ВОПРОС РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ХОРВАТСКОГО РИТЕЙЛЕРА AGROKOR ОБСУЖДАЛСЯ, ВЫСТУПАЛ ГРЕФ
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»