Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за август;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.