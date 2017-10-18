Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.7 млн барр.

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 13 октября, сократился на 5.7 млн барр. и составил 456.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.9 млн барр., составив 222.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.34 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.5 млн барр., составив 134.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 0.8 млн барр. и составили 671.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.2 млн барр. и составили 64.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.1 млн барр., запасы бензина выросли на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн барр.