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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2017 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре снизилось на 4.5%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре снизилось на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1215 тыс. в годовом выражении против 1272 тыс. в августе (пересмотрено с 1300 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1250 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений сократилось на 4.3%.

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