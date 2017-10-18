Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре снизилось на 4.5%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре снизилось на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1215 тыс. в годовом выражении против 1272 тыс. в августе (пересмотрено с 1300 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1250 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных разрешений сократилось на 4.3%.