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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

11:10 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

15:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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