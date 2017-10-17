Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;
11:10 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;
11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;
11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
15:00 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
15:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.